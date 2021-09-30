Разумков про збори "слуг" у Трускавці: Просто так, без запрошення, я не їжджу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що не поїде на збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, бо не отримав запрошення.

Джерело: Разумков у коментарі журналістам 30 вересня

Пряма мова: "Якщо ми з вами говоримо про Трускавець, то я туди дійсно не запрошений. Ні (відповідь на запитання, чи поїде -ред). Просто так, без запрошення, я не їжджу".

Деталі: Спікер висловив думку, що ініціатива "слуг" відкликати його з посади з’явилася перед поїздкою до Трускавця, тому що там "зручніше збирати голоси".

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Разумков вважає, що ця ініціатива є "чиїмось завданням".

У "Слузі народу" натякнули, що під час велих зборів фракції у Трускавці 1-2 жовтня обговорять відставку Разумкова.

Нагадаємо: Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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