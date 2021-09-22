На збори "слуг" у Трускавці покличуть Венедіктову і Баканова – Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що на збори їхньої парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну.

Джерело: заява Корнієнка під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради 22 вересня, яку передає Ліга.net

Деталі: За його словами, також до Трускавця будуть запрошені члени Офісу президента.

З'їзд запланований на наступні вихідні – з 1 до 3 жовтня. Основні події, за його словами, будуть у другій половині п'ятниці і в суботу, а в неділю "слуги" підведуть підсумки.

На нараді фракція планує підбити підсумки, що "слуги" встигли зробити за половину президентського терміну Володимира Зеленського, і "намітити" подальші дії: за якими реформами прискорюватися, а за якими – продовжити обговорення із суспільством.

Коментуючи формат заходу, Корнієнко сказав, що це буде "робочий процес" – засідання фракції. Не виключається секторальна робота – окремо за напрямками безпеки, економіки, міжнародної політики. Водночас частина часу буде присвячена великому засіданню за участю Кабміну, фракції, і, як сподівається Корнієнко, президента Зеленського.

Він також повідомив, що не виключається запрошення на з'їзд спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але це залежить від стану його здоров'я.

На питання журналістів, чому для з'їзду обрали саме Трускавець, Корнієнко сказав, що тільки ця локація дозволяє компактно розселити таку велику кількість людей. За його словами, "слуги" будуть самі оплачувати проживання в готелях.

Корнієнко також повідомив, що після приїзду в п'ятницю для всіх буде обов'язковий ПЛР-тест, за винятком тих, у кого є COVID-сертифікати.

Що передувало: За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Речниця фракції повідомила, що наприкінці наступного тижня планується провести робочу нараду за участю представників гілок влади, президента Володимира Зеленського та фракції.

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