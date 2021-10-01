"Слуги народу" будуть бойкотувати шоу Шустера з Разумковим – джерела

Народні депутати з партії "Слуга народу" вирішили бойкотувати ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" цієї п'ятниці, серед гостей якого значиться голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії та владній команді

Деталі: Те, що на програму Шустера ніхто зі "слуг народу" на канал Ріната Ахметова нині не йде, підтвердили одразу кілька джерел у партії.

Співробітники програми два дні запрошують спікерів від монобільшості.

Нардепи партії влади поїхали до Трускавця, але й онлайн виходити в ефір не збираються.

Причина такого рішення достеменно не відома: одні називають причиною підтримку Шустером Разумкова, інші – підтримку Ахметова.

Програма "Свобода слова Савіка Шустера. Разумков. COVID. Газ" вийде в ефір 1 жовтня о 21:00 на телеканалах "Україна" й "Україна 24".

У студії планують обговорювати три питання:

"Слуга народу" vs Дмитро Разумков: чи звільнять голову Верховної Ради?

Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?

Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?

Серед гостей значаться Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Юрій Бойко, Володимир Гройсман та інші.

Нагадаємо: Фракція "Слуга народу" 30 вересня ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.