У Трускавці напередодні зборів "слуг" розвішують рекламу програм Зеленського

Готельний комплекс Rixos-Prykarpattya, в якому проводить збори фракція «Слуга народу» (фото з сайту готелю)

Біля готелю в Трускавці, де у п’ятницю збереться на нараду фракція "Слуга народу", розклеюють рекламу програм президента Володимира Зеленського.

Джерело: власний кореспондент Української правди з місця події

Деталі: Рекламу клеять на білборди навпроти п'ятизіркового готелю Rixos. Зокрема, це програма президента з озеленення держави "Зелена країна".

Борд з рекламою програми Зеленського Фото: Євген Руденко / Уп

Як повідомила у Telegram речниця партії Юлія Палійчук, в готелі розгорнуто пункт тестування на Covid-19, і всі невакциновані учасники наради, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин.

Центр вакцинації в готелі Rixos у Трускавці Фото Юлії Палійчук

Довідково: Трускавець – місто-курорт, що розташоване у Львівської області.

Готель, в якому збираються "слуги" - це не просто місце для проживання, а цілий лікувально-курортний комплекс Rixos-Prykarpattya.

Як повідомляють на сайті закладу, "номерний фонд комплексу складає 359 комфортабельних номерів різного класу з чудовими краєвидами на схили Карпатських гір і курорт Трускавець". Також "до послуг гостей ресторани зі шведською лінією й "a la carte", бари та фіто-бари, літня тераса, а також конференц-зали для проведення фуршетів, банкетів і урочистих подій".

Крім того, тут є медичний центр, де використовуються "передові технології світової медицини й реабілітації", SPA-центр із саунами, джакузі та релаксовими послугами.

Ціни на добове проживання у готелі починаються від 2 840 грн за номер.

Передісторія: 1 жовтня вранці народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де протягом 1-2 жовтня має відбутися зібрання фракції.

На збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. А голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили, йому світить відставка.

Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.