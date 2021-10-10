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Акция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Воскресенье, 10 октября 2021, 17:18
фото полиции

Полиция Киевской области составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома бывшего президента Петра Порошенко в Козине.

Источник: полиция Киевской области, нардеп Ирина Геращенко в Facebook

 
фото полиции

Дословно полиция: "По состоянию на 15:00 один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство).

Других существенных нарушений правопорядка не зафиксировано".

Детали: Отмечается, что в настоящее время публичный порядок в Козине обеспечивают более 40 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

 
фото полиции

Вместе с тем, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что участие в акции под домом Порошенко принимают несовершеннолетние.

 
фото полиции

"В Козин к дому Петра Порошенко подъехала новая партия "возмущенных граждан" и "ветеранов" лет 16-17", - написала она.

Также, по словам депутата, местный магазин в Козине "впервые за существование недосчитался 2000 гривен и запретил титушкам вход".

Что предшествовало: 9 октября в Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В то же время, полицейские заявили, что "по состоянию на 12:00" 10 октября "серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано".

Украинская правда
Темы: Порошенкоакцииполиция
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