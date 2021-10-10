До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають

Учасники протестної акції принесли гарбузи до будинку п’ятого президента Петра Порошенка у селищі Козин на Київщині.

Джерело: Суспільне, поліція Київської області

Деталі: Як повідомляє видання, також протестувальники розгорнули плакат із зображення Порошенка та Віктора Медведчука, на якому закликають "здати Медведчука".

Один з учасників акції розповів, що навчається в університеті, йому 20 років. Каже, що на акцію прийшов разом зі знайомими з Києва. На питання про те, чи цікаво йому брати участь у подібних акціях, хлопець відповів: "один раз спробував, мабуть більше не буду".

Інший учасник акції 20-річний Владислав, який навчається на юриста, стверджує, що "реально цікавиться цією темою".

Суспільне

"Прийшли на акцію, щоб звернули увагу на те, що Петро Олексійович Порошенко причетний до Медведчука, а по Медведчуку зараз відбувається судовий процес, до нього треба і Порошенка долучати", — сказав учасник протесту.

При цьому він запевнив, що не зустрічав "проплачених" учасників.

Одночасно з мітингом проти Порошенка біля його будинку триває акція прихильників політика.

Пізніше поліція Київщини повідомила, що станом на 21:30 нових суттєвих порушень правопорядку біля будинку Порошенка не зафіксовано.

Там зазначили, що 10 жовтня між учасниками мирної акції неодноразово виникали словесні перепалки та штовханина, які поліція регулярно припиняла.

Публічний порядок в Козині забезпечують понад 100 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

Що передувало: 9 жовтня у Козині на Київщині десятки молодиків намагалися прорватися до будинку Порошенка. Між ними та прихильниками п’ятого президента сталися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сам експрезидент в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

У неділю вдень поліція склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку Порошенка.