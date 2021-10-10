Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

Воскресенье, 10 октября 2021, 20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
Суспільне

Участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

Источник: Суспільне, полиция Киевской области

Детали: Как сообщает издание, также протестующие развернули плакат с изображением Порошенко и Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать Медведчука".

Один из участников акции рассказал, что учится в университете, ему 20 лет. Говорит, что на акцию пришел вместе со знакомыми из Киева. На вопрос о том, интересно ли ему участвовать в подобных акциях, парень ответил: "Один раз попробовал, пожалуй больше не буду".

Другой участник акции 20-летний Владислав, который учится на юриста, утверждает, что "реально интересуется этой темой".

 
Суспільне

"Пришли на акцию, чтобы обратили внимание на то, что Петр Алексеевич Порошенко причастен к Медведчуку, а по Медведчуку сейчас идет судебный процесс, к нему надо и Порошенко привлекать", - сказал участник протеста.

При этом он заверил, что не встречал "проплаченных" участников.

Одновременно с митингом против Порошенко возле его дома продолжается акция сторонников политика.

Позже полиция Киевской области сообщила, что по состоянию на 21:30 новых существенных нарушений правопорядка возле дома Порошенко не зафиксировано.

Там отметили, что 10 октября между участниками мирной акции неоднократно возникали словесные перепалки и толкотня, которые полиция регулярно прекращала.

Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 сотрудников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

Что предшествовало: 9 октября в Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В воскресенье днем полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: