К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
Участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.
Источник: Суспільне, полиция Киевской области
Детали: Как сообщает издание, также протестующие развернули плакат с изображением Порошенко и Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать Медведчука".
Один из участников акции рассказал, что учится в университете, ему 20 лет. Говорит, что на акцию пришел вместе со знакомыми из Киева. На вопрос о том, интересно ли ему участвовать в подобных акциях, парень ответил: "Один раз попробовал, пожалуй больше не буду".
Другой участник акции 20-летний Владислав, который учится на юриста, утверждает, что "реально интересуется этой темой".
"Пришли на акцию, чтобы обратили внимание на то, что Петр Алексеевич Порошенко причастен к Медведчуку, а по Медведчуку сейчас идет судебный процесс, к нему надо и Порошенко привлекать", - сказал участник протеста.
При этом он заверил, что не встречал "проплаченных" участников.
Одновременно с митингом против Порошенко возле его дома продолжается акция сторонников политика.
Позже полиция Киевской области сообщила, что по состоянию на 21:30 новых существенных нарушений правопорядка возле дома Порошенко не зафиксировано.
Там отметили, что 10 октября между участниками мирной акции неоднократно возникали словесные перепалки и толкотня, которые полиция регулярно прекращала.
Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 сотрудников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.
Что предшествовало: 9 октября в Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".
Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.
В воскресенье днем полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома Порошенко.