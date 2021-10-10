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К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

Воскресенье, 10 октября 2021, 20:00
Суспільне

Участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

Источник: Суспільне, полиция Киевской области

Детали: Как сообщает издание, также протестующие развернули плакат с изображением Порошенко и Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать Медведчука".

Один из участников акции рассказал, что учится в университете, ему 20 лет. Говорит, что на акцию пришел вместе со знакомыми из Киева. На вопрос о том, интересно ли ему участвовать в подобных акциях, парень ответил: "Один раз попробовал, пожалуй больше не буду".

Другой участник акции 20-летний Владислав, который учится на юриста, утверждает, что "реально интересуется этой темой".

 
Суспільне

"Пришли на акцию, чтобы обратили внимание на то, что Петр Алексеевич Порошенко причастен к Медведчуку, а по Медведчуку сейчас идет судебный процесс, к нему надо и Порошенко привлекать", - сказал участник протеста.

При этом он заверил, что не встречал "проплаченных" участников.

Одновременно с митингом против Порошенко возле его дома продолжается акция сторонников политика.

Позже полиция Киевской области сообщила, что по состоянию на 21:30 новых существенных нарушений правопорядка возле дома Порошенко не зафиксировано.

Там отметили, что 10 октября между участниками мирной акции неоднократно возникали словесные перепалки и толкотня, которые полиция регулярно прекращала.

Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 сотрудников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

Что предшествовало: 9 октября в Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В воскресенье днем полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома Порошенко.

Темы: Порошенкоакции
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