Невакцинованого президента Болсонару не пустили на футбольний матч
Понеділок, 11 жовтня 2021, 05:15
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч між "Сантосом" та "Греміо", оскільки домашній клуб не допускав невакцинованих уболівальників на стадіон.
Джерело: Reuters
Деталі: Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить вхід лише вакцинованим особам або тим, у кого ПЛР-тест був негативним.
"Я хотів подивитися гру Сантоса зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Але чому?", - заявив Болсонару.
Президент Бразилії, який відмовився робити щеплення і закликав інших наслідувати його приклад, стверджував, що у нього є антитіла, тому що він уже був заражений COVID-19.
Передісторія:
- Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції.
- Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
- В середині квітня Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій Болсонару в зв'язку з пандемією.
- Відеосервіс YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, де поширювали дезінформацію про коронавірус.