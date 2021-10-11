Невакцинованого президента Болсонару не пустили на футбольний матч

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч між "Сантосом" та "Греміо", оскільки домашній клуб не допускав невакцинованих уболівальників на стадіон.

Джерело: Reuters

Деталі: Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить вхід лише вакцинованим особам або тим, у кого ПЛР-тест був негативним.

"Я хотів подивитися гру Сантоса зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Але чому?", - заявив Болсонару.

Президент Бразилії, який відмовився робити щеплення і закликав інших наслідувати його приклад, стверджував, що у нього є антитіла, тому що він уже був заражений COVID-19.

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