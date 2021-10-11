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Невакцинованого президента Болсонару не пустили на футбольний матч

Понеділок, 11 жовтня 2021, 05:15
Фото з відкритих джерел

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч між "Сантосом" та "Греміо", оскільки домашній клуб не допускав невакцинованих уболівальників на стадіон.

Джерело: Reuters

Деталі: Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить вхід лише вакцинованим особам або тим, у кого ПЛР-тест був негативним.

"Я хотів подивитися гру Сантоса зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Але чому?", - заявив Болсонару.

Президент Бразилії, який відмовився робити щеплення і закликав інших наслідувати його приклад, стверджував, що у нього є антитіла, тому що він уже був заражений COVID-19.

Передісторія:

  • Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції.
  • Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
  • В середині квітня Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій Болсонару в зв'язку з пандемією.
  • Відеосервіс YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, де поширювали дезінформацію про коронавірус.

Теми: Бразиліявакцинація


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