Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Невакцинированного президента Болсонару не пустили на футбольный матч

Понедельник, 11 октября 2021, 05:15
Фото из открытых источников

Президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил, что ему не разрешили посетить матч между "Сантосом" и "Гремио", поскольку домашний клуб не допускал невакцинированных болельщиков на стадион.

Источник: Reuters

Детали: Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит вход только вакцинированным лицам или тем, у кого ПЦР-тест был отрицательным.

"Я хотел посмотреть игру Сантоса сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему?", - заявил Болсонару.

Президент Бразилии, который отказался делать прививки и призвал других последовать его примеру, утверждал, что у него есть антитела, так как он уже был заражен COVID-19.

Предыстория:

  • Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
  • Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
  • В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий  Болсонару в связи с пандемией.
  • Видеосервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.

Темы: Бразилиявакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID

США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка

Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"

Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко

Новости 12 октября: "открытое небо" с ЕС, первая область в "красной" зоне

Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой

Все новости...
Бразилия
Бразилия пересекла отметку в 600 тысяч погибших от COVID-19
Украинский язык стал официальным в одном из городов Бразилии
200 городов Бразилии вышли на митинги против Болсонару
Последние новости
08:00
Главные новости вторника и ночи: соглашение об "открытом небе", домашний арест Медведчука
07:27
Оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенного оружия — штаб
06:28
Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID
05:28
В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана
04:25
Министр обороны США приедет в Украину
03:20
США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка
02:23
Япония в декабре начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины
01:21
Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело
00:23
Дело о завладении землей в Одессе: суд назначил одесской чиновнице 26 млн гривен залога
23:40
Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"
Все новости...