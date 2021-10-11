Невакцинированного президента Болсонару не пустили на футбольный матч

Президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил, что ему не разрешили посетить матч между "Сантосом" и "Гремио", поскольку домашний клуб не допускал невакцинированных болельщиков на стадион.

Источник: Reuters

Детали: Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит вход только вакцинированным лицам или тем, у кого ПЦР-тест был отрицательным.

"Я хотел посмотреть игру Сантоса сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему?", - заявил Болсонару.

Президент Бразилии, который отказался делать прививки и призвал других последовать его примеру, утверждал, что у него есть антитела, так как он уже был заражен COVID-19.

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