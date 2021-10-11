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Невакцинированного президента Болсонару не пустили на футбольный матч

Понедельник, 11 октября 2021, 05:15
Невакцинированного президента Болсонару не пустили на футбольный матч
Фото из открытых источников

Президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил, что ему не разрешили посетить матч между "Сантосом" и "Гремио", поскольку домашний клуб не допускал невакцинированных болельщиков на стадион.

Источник: Reuters

Детали: Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит вход только вакцинированным лицам или тем, у кого ПЦР-тест был отрицательным.

"Я хотел посмотреть игру Сантоса сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему?", - заявил Болсонару.

Президент Бразилии, который отказался делать прививки и призвал других последовать его примеру, утверждал, что у него есть антитела, так как он уже был заражен COVID-19.

Предыстория:

  • Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
  • Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
  • В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий  Болсонару в связи с пандемией.
  • Видеосервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилиявакцинация
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