Невакцинированного президента Болсонару не пустили на футбольный матч
Понедельник, 11 октября 2021, 05:15
Президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил, что ему не разрешили посетить матч между "Сантосом" и "Гремио", поскольку домашний клуб не допускал невакцинированных болельщиков на стадион.
Источник: Reuters
Детали: Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит вход только вакцинированным лицам или тем, у кого ПЦР-тест был отрицательным.
"Я хотел посмотреть игру Сантоса сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему?", - заявил Болсонару.
Президент Бразилии, который отказался делать прививки и призвал других последовать его примеру, утверждал, что у него есть антитела, так как он уже был заражен COVID-19.
Предыстория:
- Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
- Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
- В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий Болсонару в связи с пандемией.
- Видеосервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.