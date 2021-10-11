Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві зростає кількість смертей від ковід: 21 людина за добу

Понеділок, 11 жовтня 2021, 10:43
У Києві зростає кількість смертей від ковід: 21 людина за добу
Фото КМДА

За добу 10 жовтня у столиці помер від коронавірусу 21 хворий, крім того, у місті зареєстрували 213 нових випадків Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "213 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 21 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському (39), Оболонському (35) та в Деснянському (33) районах. 35 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 208 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 240 256 підтверджених випадків коронавірусу, 5 551 хворий помер, подолали вірус 222 683 мешканці міста, з них 42 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: