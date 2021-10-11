У Києві зростає кількість смертей від ковід: 21 людина за добу
За добу 10 жовтня у столиці помер від коронавірусу 21 хворий, крім того, у місті зареєстрували 213 нових випадків Covid-19.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "213 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 21 летальний випадок від вірусу".
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському (39), Оболонському (35) та в Деснянському (33) районах. 35 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 208 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 240 256 підтверджених випадків коронавірусу, 5 551 хворий помер, подолали вірус 222 683 мешканці міста, з них 42 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
- У столиці продовжує зростати кількість хворих на коронавірус – за добу 8 жовтня зафіксували 863 випадки Covid-19, що є найбільшим добовим показником із 29 квітня, коли було виявлено 868 хворих.
- 1 жовтня у Києві різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.