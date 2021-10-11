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У Києві зростає кількість смертей від ковід: 21 людина за добу

Понеділок, 11 жовтня 2021, 10:43
Фото КМДА

За добу 10 жовтня у столиці помер від коронавірусу 21 хворий, крім того, у місті зареєстрували 213 нових випадків Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "213 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 21 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському (39), Оболонському (35) та в Деснянському (33) районах. 35 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 208 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 240 256 підтверджених випадків коронавірусу, 5 551 хворий помер, подолали вірус 222 683 мешканці міста, з них 42 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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