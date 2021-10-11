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В Киеве растет количество смертей от ковид: 21 человек за сутки

Понедельник, 11 октября 2021, 10:43
Фото КГГА

За сутки 10 октября в столице умер от коронавируса 21 больной, кроме того, в городе зарегистрировали 213 новых случаев Covid-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "213 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 21 летальный случай от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (39), Оболонском (35) и в Деснянском (33) районах. 35 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 208 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 240 256 подтвержденных случаев коронавируса, 5 551 больной умер, преодолели вирус 222 683 жителя города, из них 42 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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