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Для Медведчука проситимуть заставу в мільярд гривень 

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 18:05
Віктор Медведчук, фото з сайту партії zagittya.com.ua

Прокуратура буде просити у суду для народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука у справі про державну зраду й постачання вугілля з ОРДЛО запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень.

Джерело: спільний брифінг генерального прокурора Ірини Венедиктова та голови Служби безпеки України Івана Баканова   

Пряма мова Венедіктової: "Ми вже проходили це перший раз. Безальтернативності тут не може бути. Тому прокуратура піде з клопотанням про тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень.

Чому така сума? Тому що інший фігурант, про якого ми сьогодні зазначали, коли ми йшли до суду з клопотанням з ним про запобіжний, ми йшли саме з таким же клопотанням: тримання під вартою або застава в 1 мільярд". 

Деталі: Генпрокурор наголосила, що раніше схожа справа продемонструвала, що попри звинувачення у державній зраді запобіжний захід для Медведчука не є безальтарнативно триманням під вартою. 

Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду та видобуток нафти й газу на окупованій території Криму. Відповідну підозру йому оголосили у травні.

Нова підозра про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації стосується участі Медведчука у зриві контрактів про постачання вугілля з ПАР і в постачанні вугілля з ОРДЛО на державні підприємства України.

У вересні у цій же справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру. Його Печерський райсуд Києва арештував із можливістю внесення застави в 500 мільйонів гривень.

Правоохоронці також планують перевірити причетність п’ятого президента України Петра Порошенка та колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої до цієї справи.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) на території окупованого Криму.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, хоча прокурори просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень. Медведчук і зараз під домашнім арештом.
  • Нардеп Тарас Козак переховується, Служба безпеки України отримала дозвіл на його затримання. 
  • 8 жовтня Медведчуку, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, оголосили нову підозру про державну зраду і сприяння діяльності терористичної організації шляхом купівлі вугілля.

Олена Рощенко, УП
Теми: МедведчукОфіс генпрокурораСБУвугілля


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