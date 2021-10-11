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Медведчуку вручили ходатайство об аресте и залоге в миллиард

Понедельник, 11 октября 2021, 12:44
Медведчуку вручили ходатайство об аресте и залоге в миллиард
Медведчук. фото с Телеграма Кузьмина

Правоохранители вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен подозреваемому в госизмене, находящемуся под домашним арестом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Источник: его соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram и Facebook

Детали: Кузьмин в частности возмущается размером определенного залога: "собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?".

Обзывая власть "садисткой" нардеп напоминает, что решением СНБО на Медведчука наложены санкции, ему запрещено осуществлять финансовые операции.

Прямая речь: "а теперь (власть) требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберёт нужную сумму: банк прост не примет платёж из-за запрета СНБО.

Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет ещё что-то более мерзопакостное?".

Детали: В Офисе генерального прокурора подтвердили УП вручение ходатайства.

Что предшествовало: 8 октября по материалам Службы безопасности Украины народному депутату с ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили новое подозрение - в государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.

Прокуратура просит суд для Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 миллиард гривен.

Предыстория:

  • В сентябре суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен.
  • 11 мая Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Украинская правда

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Темы: МедведчукОфис генпрокурораСБУгосизмена
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