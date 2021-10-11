У харків'ян є фаворит серед кандидатів на посаду мера
Більше половини виборців Харкова готові проголосувати на дострокових виборах міського голови Харкова за Ігоря Терехова, який виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса.
Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-7 жовтня
Деталі: 60% опитаних жителів Харкова однозначно готові взяти участь у виборах міського голови, що відбудуться 31 жовтня.
Лідером електоральних симпатій серед кандидатів на міського голову Харкова серед містян є Ігор Терехов. За нього готові віддати свої голоси 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці.
27,6% опитаних підтримують Михайла Добкіна.
Рейтинг інших кандидатів – менше 4%.
Тих, хто не визначився, – близько 14%.
Діяльністю в.о. мера Харкова Терехова задоволені 59% опитаних, не задоволені 29%. При цьому діяльністю міської ради задоволені 40%, не задоволені – 34%.
Терехов також користується найбільшою довірою серед запропонованих харків’янам політиків: йому довіряють 53% опитаних, не довіряють – 37%.
Сина Кернеса Кирила не знають більшість опитаних, тож і довіряють йому лише 13% опитаних.
63% респондентів переконані, що на виборах мера Харкова переможе Ігор Терехов, 14% – впевнені у перемозі Михайла Добкіна. У перемогу інших кандидатів вірять менше 2%.
71% вважають, що передвиборча кампанія з виборів мера Харкова проходить спокійно. Напруженість на виборах фіксують 22% респондентів.
Соціологи "Рейтингу" опитали на початку жовтня 1200 мешканців Харкова віком від 18 років методом інтерв’ю face-to-face. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Передісторія:
- 16 грудня 2020 року попередній і щойно знову обраний мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" через ускладнення від ковіду.
- 30 березня 2021 року Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.
- Президентська партія "Слуга народу" вирішила не висувати свого кандидата на вибори харківського міського голови.
- 25 вересня харківська міська організація партії "Блок Кернеса – успішний Харків" висунула кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.
- Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській облраді Олександра Скорика як кандидата на посаду мера Харкова.
- Ігор Терехов (1967 р.н.) з квітня 2007 року був заступником голови Харківської облдержадміністрації, з вересня 2015 року – першим заступником міського голови Харкова Геннадія Кернеса, з квітня 2019 року – заступником міського голови Харкова. 9 грудня 2020 року Терехов був обраний секретарем Харківської міськради і став виконувати обов'язки мера.