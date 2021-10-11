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У харків'ян є фаворит серед кандидатів на посаду мера 

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:39
У харків'ян є фаворит серед кандидатів на посаду мера 
Ігор Терехов, фото Харківської міськради з kharkiv.znaj.ua

Більше половини виборців Харкова готові проголосувати на дострокових виборах міського голови Харкова за Ігоря Терехова, який виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса. 

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-7 жовтня 

Деталі: 60% опитаних жителів Харкова однозначно готові взяти участь у виборах міського голови, що відбудуться 31 жовтня.  

Лідером електоральних симпатій серед кандидатів на міського голову Харкова серед містян є Ігор Терехов. За нього готові віддати свої голоси 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці. 

27,6% опитаних підтримують Михайла Добкіна. 

Рейтинг інших кандидатів – менше 4%. 

Тих, хто не визначився, – близько 14%. 

 

Діяльністю в.о. мера Харкова Терехова задоволені 59% опитаних, не задоволені 29%. При цьому діяльністю міської ради задоволені 40%, не задоволені – 34%.  

Терехов також користується найбільшою довірою серед запропонованих харків’янам політиків: йому довіряють 53% опитаних, не довіряють – 37%. 

Сина Кернеса Кирила не знають більшість опитаних, тож і довіряють йому лише 13% опитаних. 

63% респондентів переконані, що на виборах мера Харкова переможе Ігор Терехов, 14% – впевнені у перемозі Михайла Добкіна. У перемогу інших кандидатів вірять менше 2%. 

 

71% вважають, що передвиборча кампанія з виборів мера Харкова проходить спокійно. Напруженість на виборах фіксують 22% респондентів. 

Соціологи "Рейтингу" опитали на початку жовтня 1200 мешканців Харкова віком від 18 років методом інтерв’ю face-to-face. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. 

Передісторія: 

  • 16 грудня 2020 року попередній і щойно знову обраний мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" через ускладнення від ковіду.
  • 30 березня 2021 року Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила не висувати свого кандидата на вибори харківського міського голови.
  • 25 вересня харківська міська організація партії "Блок Кернеса – успішний Харків" висунула кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.
  • Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській облраді Олександра Скорика як кандидата на посаду мера Харкова.
  • Ігор Терехов (1967 р.н.) з квітня 2007 року був заступником голови Харківської облдержадміністрації, з вересня 2015 року – першим заступником міського голови Харкова Геннадія Кернеса, з квітня 2019 року – заступником міського голови Харкова. 9 грудня 2020 року Терехов був обраний секретарем Харківської міськради і став виконувати обов'язки мера.

Українська правда

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Теми: Харківвибори
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