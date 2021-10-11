У харків'ян є фаворит серед кандидатів на посаду мера 

Більше половини виборців Харкова готові проголосувати на дострокових виборах міського голови Харкова за Ігоря Терехова, який виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса.

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-7 жовтня

Деталі: 60% опитаних жителів Харкова однозначно готові взяти участь у виборах міського голови, що відбудуться 31 жовтня.

Лідером електоральних симпатій серед кандидатів на міського голову Харкова серед містян є Ігор Терехов. За нього готові віддати свої голоси 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці.

27,6% опитаних підтримують Михайла Добкіна.

Рейтинг інших кандидатів – менше 4%.

Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Діяльністю в.о. мера Харкова Терехова задоволені 59% опитаних, не задоволені 29%. При цьому діяльністю міської ради задоволені 40%, не задоволені – 34%.

Терехов також користується найбільшою довірою серед запропонованих харків’янам політиків: йому довіряють 53% опитаних, не довіряють – 37%.

Сина Кернеса Кирила не знають більшість опитаних, тож і довіряють йому лише 13% опитаних.

63% респондентів переконані, що на виборах мера Харкова переможе Ігор Терехов, 14% – впевнені у перемозі Михайла Добкіна. У перемогу інших кандидатів вірять менше 2%.

71% вважають, що передвиборча кампанія з виборів мера Харкова проходить спокійно. Напруженість на виборах фіксують 22% респондентів.

Соціологи "Рейтингу" опитали на початку жовтня 1200 мешканців Харкова віком від 18 років методом інтерв’ю face-to-face. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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