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У харьковчан есть фаворит среди кандидатов на пост мэра

Понедельник, 11 октября 2021, 15:39
Игорь Терехов, фото Харьковского горсовета с kharkiv.znaj.ua

Более половины избирателей Харькова готовы проголосовать на досрочных выборах мэра Харькова за Игоря Терехова, который выполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 2-7 октября

Детали: 60% опрошенных жителей Харькова однозначно готовы принять участие в выборах городского главы, которые состоятся 31 октября.

Лидером электоральных симпатий среди кандидатов на городского главу Харькова среди горожан является Игорь Терехов. За него готовы отдать свои голоса 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки.

27,6% опрошенных поддерживают Михаила Добкина.

Рейтинг других кандидатов – менее 4%.

Тех, кто не определился, – порядка 14%.

 

Деятельностью и.о. мэра Харькова Терехова довольны 59% опрошенных, не довольны 29%. При этом деятельностью городского совета довольны 40%, не довольны – 34%.

Терехов также пользуется наибольшим доверием среди предложенных харьковчанам политиков: ему доверяют 53% опрошенных, не доверяют – 37%.

Сына Кернеса Кирилла не знают большинство опрошенных, поэтому и доверяют ему лишь 13% опрошенных.

63% респондентов убеждены, что на выборах мэра Харькова победит Игорь Терехов, 14% – уверены в победе Михаила Добкина. В победу других кандидатов верят менее 2%.

 

71% считают, что предвыборная кампания по выборам мэра Харькова проходит спокойно. Напряженность на выборах фиксируют 22% респондентов.

Социологи "Рейтинга" опросили в начале октября 1200 жителей Харькова в возрасте от 18 лет методом интервью face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Предыстория:

  • 16 декабря 2020 года предыдущий и только-только заново избранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений от ковида. 
  • 30 марта 2021 года Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского главы Харькова на 31 октября 2021 года.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила не выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского главы.
  • 25 сентября харьковская городская организация партии "Блок Кернеса – успешный Харьков" выдвинула кандидатом на должность городского главы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.
  • Лидер партии "Голос" Кира Рудык поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском облсовете Александра Скорыка в качестве кандидата на пост мэра Харькова.
  • Игорь Терехов (1967 г.р.) с апреля 2007 года был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации, с сентября 2015 года – первым заместителем городского главы Харькова Геннадия Кернеса, с апреля 2019 года – заместителем городского главы Харькова. 9 декабря 2020 года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета и стал исполнять обязанности мэра.

Украинская правда
Темы: Харьковвиборы
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