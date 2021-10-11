У харьковчан есть фаворит среди кандидатов на пост мэра
Более половины избирателей Харькова готовы проголосовать на досрочных выборах мэра Харькова за Игоря Терехова, который выполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 2-7 октября
Детали: 60% опрошенных жителей Харькова однозначно готовы принять участие в выборах городского главы, которые состоятся 31 октября.
Лидером электоральных симпатий среди кандидатов на городского главу Харькова среди горожан является Игорь Терехов. За него готовы отдать свои голоса 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки.
27,6% опрошенных поддерживают Михаила Добкина.
Рейтинг других кандидатов – менее 4%.
Тех, кто не определился, – порядка 14%.
Деятельностью и.о. мэра Харькова Терехова довольны 59% опрошенных, не довольны 29%. При этом деятельностью городского совета довольны 40%, не довольны – 34%.
Терехов также пользуется наибольшим доверием среди предложенных харьковчанам политиков: ему доверяют 53% опрошенных, не доверяют – 37%.
Сына Кернеса Кирилла не знают большинство опрошенных, поэтому и доверяют ему лишь 13% опрошенных.
63% респондентов убеждены, что на выборах мэра Харькова победит Игорь Терехов, 14% – уверены в победе Михаила Добкина. В победу других кандидатов верят менее 2%.
71% считают, что предвыборная кампания по выборам мэра Харькова проходит спокойно. Напряженность на выборах фиксируют 22% респондентов.
Социологи "Рейтинга" опросили в начале октября 1200 жителей Харькова в возрасте от 18 лет методом интервью face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Предыстория:
- 16 декабря 2020 года предыдущий и только-только заново избранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений от ковида.
- 30 марта 2021 года Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского главы Харькова на 31 октября 2021 года.
- Президентская партия "Слуга народа" решила не выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского главы.
- 25 сентября харьковская городская организация партии "Блок Кернеса – успешный Харьков" выдвинула кандидатом на должность городского главы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.
- Лидер партии "Голос" Кира Рудык поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском облсовете Александра Скорыка в качестве кандидата на пост мэра Харькова.
- Игорь Терехов (1967 г.р.) с апреля 2007 года был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации, с сентября 2015 года – первым заместителем городского главы Харькова Геннадия Кернеса, с апреля 2019 года – заместителем городского главы Харькова. 9 декабря 2020 года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета и стал исполнять обязанности мэра.