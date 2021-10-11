У харьковчан есть фаворит среди кандидатов на пост мэра

Более половины избирателей Харькова готовы проголосовать на досрочных выборах мэра Харькова за Игоря Терехова, который выполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 2-7 октября

Детали: 60% опрошенных жителей Харькова однозначно готовы принять участие в выборах городского главы, которые состоятся 31 октября.

Лидером электоральных симпатий среди кандидатов на городского главу Харькова среди горожан является Игорь Терехов. За него готовы отдать свои голоса 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки.

27,6% опрошенных поддерживают Михаила Добкина.

Рейтинг других кандидатов – менее 4%.

Тех, кто не определился, – порядка 14%.

Деятельностью и.о. мэра Харькова Терехова довольны 59% опрошенных, не довольны 29%. При этом деятельностью городского совета довольны 40%, не довольны – 34%.

Терехов также пользуется наибольшим доверием среди предложенных харьковчанам политиков: ему доверяют 53% опрошенных, не доверяют – 37%.

Сына Кернеса Кирилла не знают большинство опрошенных, поэтому и доверяют ему лишь 13% опрошенных.

63% респондентов убеждены, что на выборах мэра Харькова победит Игорь Терехов, 14% – уверены в победе Михаила Добкина. В победу других кандидатов верят менее 2%.

71% считают, что предвыборная кампания по выборам мэра Харькова проходит спокойно. Напряженность на выборах фиксируют 22% респондентов.

Социологи "Рейтинга" опросили в начале октября 1200 жителей Харькова в возрасте от 18 лет методом интервью face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Предыстория: