Поляков у ніч смерті контактував з 3 людьми, а таксист змінив свідчення – МВС

Правоохоронці встановили всіх осіб, з якими у ніч смерті контактував народний депутат Антон Поляков, а таксист, який його підвозив, змінив початкові свідчення.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, МВС у Telegram

Пряма мова Шевченка: "У нас є встановлений свідок, і він дав свідчення... Ті свідчення, які він зараз дає уже офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу, під час спілкування на місці з поліцейськими, які намагалися реанімувати (Полякова – ред.)".

Деталі: Речник МВС розповів, що таксист спочатку говорив, що пасажира підібрав випадково, але насправді він певний час їхав за машиною з Поляковим, який їздив Києвом з іншим свідком.

За словами Шевченка, Поляков у ніч смерті контактував з 3 людьми. І наразі поліція проводить "різні слідчі дії" з таксистом, щоб "повністю встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків".

Станом на 12 жовтня у цій справі підозр нікому не повідомили.

У МВС повідомили, що перші результати експертиз у справі про смерть Полякова з’являться не раніше, як за тиждень.

Після цього правоохоронці зможуть озвучити основну версію смерті.

Передісторія: