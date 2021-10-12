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Поляков у ніч смерті контактував з 3 людьми, а таксист змінив свідчення – МВС

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:35
Поляков у ніч смерті контактував з 3 людьми, а таксист змінив свідчення – МВС
Фото з Facebook Полякова

Правоохоронці встановили всіх осіб, з якими у ніч смерті контактував народний депутат Антон Поляков, а таксист, який його підвозив, змінив початкові свідчення.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, МВС у Telegram

Пряма мова Шевченка: "У нас є встановлений свідок, і він дав свідчення... Ті свідчення, які він зараз дає уже офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу, під час спілкування на місці з поліцейськими, які намагалися реанімувати (Полякова – ред.)".

Деталі: Речник МВС розповів, що таксист спочатку говорив, що пасажира підібрав випадково, але насправді він певний час їхав за машиною з Поляковим, який їздив Києвом з іншим свідком.

За словами Шевченка, Поляков у ніч смерті контактував з 3 людьми. І наразі поліція проводить "різні слідчі дії" з таксистом, щоб "повністю встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків".

Станом на 12 жовтня у цій справі підозр нікому не повідомили.

У МВС повідомили, що перші результати експертиз у справі про смерть Полякова з’являться не раніше, як за тиждень.

Після цього правоохоронці зможуть озвучити основну версію смерті.

Передісторія:

  • Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня – йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Янченко закликала не плодити конспірологічні теорії навколо смерті колишнього однофракційника, нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною – як  самостійно, так і невідомою особою.
  • 10 жовтня речник МВС Артем Шевченко підтвердив, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПоляковМВС
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