Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми, а таксист изменил показания – МВД
Правоохранители установили всех лиц, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков, а таксист, который его подвозил, изменил первоначальные показания.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, МВД в Telegram
Прямая речь Шевченко: "У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова – ред.)".
Детали: Представитель МВД рассказал, что таксист сначала говорил, что пассажира подобрал случайно, но на самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.
По словам Шевченко, Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми. И сейчас полиция проводит "разные следственные действия" с таксистом, чтобы "полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей".
По состоянию на 12 октября в этом деле подозрений никому не сообщили.
В МВД сообщили, что первые результаты экспертиз по делу о смерти Полякова появятся не ранее, чем через неделю.
После этого правоохранители смогут озвучить основную версию смерти.
Предыстория:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября – ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.
- Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом – как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- 10 октября спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.