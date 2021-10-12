Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми, а таксист изменил показания – МВД

Вторник, 12 октября 2021, 13:35
Фото с Facebook Полякова

Правоохранители установили всех лиц, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков, а таксист, который его подвозил, изменил первоначальные показания.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, МВД в Telegram

Прямая речь Шевченко: "У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова – ред.)".

Детали: Представитель МВД рассказал, что таксист сначала говорил, что пассажира подобрал случайно, но на самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

По словам Шевченко, Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми. И сейчас полиция проводит "разные следственные действия" с таксистом, чтобы "полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей".

По состоянию на 12 октября в этом деле подозрений никому не сообщили.

В МВД сообщили, что первые результаты экспертиз по делу о смерти Полякова появятся не ранее, чем через неделю.

После этого правоохранители смогут озвучить основную версию смерти.

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября – ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом – как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • 10 октября спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Темы: ПоляковМВД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО

дополнено5 областей находятся на грани "красной" зоны – санврач

У Полякова после смерти обнаружили катетеры с неизвестным веществом – Енин

Почти 19 тысяч новых больных: COVID дошел до показателей апреля

Главные новости среды и ночи: авария судна "Балта", COVID-ограничения

Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

Все новости...
Поляков
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
Прощание с нардепом Поляковым пройдет в понедельник в Чернигове
Смерть Полякова: народный депутат говорит, что появились результаты токсикологии
Последние новости
13:35
Лавров объяснил, почему РФ пока не хочет "нормандской" встречи
13:17
Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО
12:55
В Украине оформили первый миллион электронных больничных
12:51
Через неделю ВР может рассмотреть законопроекты для евроинтеграции – Стефанчук
12:34
В пятницу соберется Совет национальной безопасности и обороны
12:27
В Киеве более 900 новых случаев COVID и 14 смертей
12:05
В полиции Норвегии сообщили детали о лучнике, убившем 5 человек
11:54
Подольский мост в Киеве подорожал почти вдвое – до 20 миллиардов
11:35
Зеленский на праздник поручил выплатить долги ВСУ
11:11
дополнено5 областей находятся на грани "красной" зоны – санврач
Все новости...