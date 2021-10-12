Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми, а таксист изменил показания – МВД

Правоохранители установили всех лиц, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков, а таксист, который его подвозил, изменил первоначальные показания.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, МВД в Telegram

Прямая речь Шевченко: "У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова – ред.)".

Детали: Представитель МВД рассказал, что таксист сначала говорил, что пассажира подобрал случайно, но на самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

По словам Шевченко, Поляков в ночь смерти контактировал с 3 людьми. И сейчас полиция проводит "разные следственные действия" с таксистом, чтобы "полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей".

По состоянию на 12 октября в этом деле подозрений никому не сообщили.

В МВД сообщили, что первые результаты экспертиз по делу о смерти Полякова появятся не ранее, чем через неделю.

После этого правоохранители смогут озвучить основную версию смерти.

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