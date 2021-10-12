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Кремль: Дата зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" поки не погоджена

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:57
Кремль: Дата зустрічі глав МЗС нормандської четвірки поки не погоджена
Пєсков. фото з Вікіпедії

Терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.

Про це у вівторок заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Вчора була телефонна розмова. Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації в рамках "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Час ще слід узгодити", - сказав він.

За словами представника Кремля, перспективи проведення саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.

"Зараз з високим ступенем ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - сказав Пєсков.

Він заявив, що робота в рамках "нормандської четвірки" триває, в тому числі з питання підготовки саміту, хоча прогресу ні по самих Мінських угодах, ні за досягнутими на саміті в Парижі домовленостями немає.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глав МЗС Нормандського формату.

Президент Зеленський 11 жовтня провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів по Донбасу та підготовки саміту у Нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.

Теми: нормандський форматРосіяМЗС
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