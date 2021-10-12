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Кремль: Дата встречи глав МИД "нормандской четверки" пока не согласована

Вторник, 12 октября 2021, 14:57
Песков. фото из Википедии

Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они договорились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Время еще предстоит согласовать", - сказал он.

По словам представителя Кремля, перспективы проведения саммита в Нормандском формате на высшем уровне будут понятны после встречи глав МИД.

"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", - сказал Песков.

Он заявил, что работа в рамках "нормандской четверки" продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим Минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям нет.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД в Нормандском формате.

Президент Зеленский 11 октября провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в Нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.

Темы: нормандский форматРосcияМИД
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