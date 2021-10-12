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Кремль: Дата встречи глав МИД "нормандской четверки" пока не согласована

Вторник, 12 октября 2021, 14:57
Кремль: Дата встречи глав МИД нормандской четверки пока не согласована
Песков. фото из Википедии

Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они договорились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Время еще предстоит согласовать", - сказал он.

По словам представителя Кремля, перспективы проведения саммита в Нормандском формате на высшем уровне будут понятны после встречи глав МИД.

"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", - сказал Песков.

Он заявил, что работа в рамках "нормандской четверки" продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим Минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям нет.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД в Нормандском формате.

Президент Зеленский 11 октября провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в Нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.

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Темы: нормандский форматРосcияМИД
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