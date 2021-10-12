В "красных" зонах в межрегиональный транспорт не пустят привитых одной дозой вакцины

По новым карантинными правилами, документ о получении одной дозы вакцины от COVID-19 не будет основанием для допуска в общественный транспорт межрегионального сообщения в "красной" эпидзоне.

Источник: спикер Минздрава Роман Борщ, которого цитирует телеканал "Дом"

Детали: С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров из/в регионы с "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров старше 18 лет одного из этих документов:

документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

В "желтых и" оранжевых "зонах пассажирам и водителям межрегиональных перевозок кроме вышеперечисленных можно предоставлять документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса (оранжевая зона является сигнальной, ее статус не устанавливается комиссией по ТЭБ и ЧС, там действуют такие же ограничения как и в желтой -ред.).

.Напомним: Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.