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Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави

Середа, 13 жовтня 2021, 00:23
Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директорці юридичного департаменту Одеської міськради, яка є підозрюваною у справі про заволодіння землею в Одесі - 26 млн 169 тисяч гривень застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Так, суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваній запобіжний у вигляді застави у розмірі 26 млн 169 тисяч гривень".

Деталі: Як зазначається, до 12 грудня 2021 року на директорку поклали  низку процесуальних обов’язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду; не покидати Одесу без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти  про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі. Також їй потрібно здати закордонний паспорт.

Передісторія: Посадовиця – одна з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Всього у справі 16 підозрюваних. Зокрема це – чинний мер Одеси Геннадій Труханов, відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.

Нагадаємо: 11 жовтня у справі про заволодіння землею в Одесі ВАКС відмовив в арешті мера Одеси Труханова та призначив заставу в 30,2 млн грн.

Українська правда
Теми: Одеса
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