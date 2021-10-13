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Дело о завладении землей в Одессе: суд назначил одесской чиновнице 26 млн гривен залога

Среда, 13 октября 2021, 00:23

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета, которая является подозреваемой по делу о завладении землей в Одессе - 26 млн 169 тысяч гривен залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Да, суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меру в виде залога в размере 26 млн 169 тысяч гривен".

Детали: Как отмечается, до 12 декабря 2021 года на директора возложили ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду; не покидать Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Также ей нужно сдать загранпаспорт.

Предыстория: Чиновница - одна из подозреваемых в деле о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Всего в деле 16 подозреваемых. В частности это - действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.

Напомним: 11 октября в деле о завладении землей в Одессе ВАКС отказал в аресте мэра Одессы Труханова и назначил залог в 30,2 млн грн.

Украинская правда
Темы: Одесса
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