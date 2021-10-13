Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського

Співробітник Служби безпеки України Олександр Новіков телефонував чиновникам Київської міської державної адміністрації та ймовірно намагався зірвати показ фільму-розслідування "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Два високопосадових джерела у КМДА підтвердили журналістам, що вдень 3 жовтня, за кілька годин до запланованої прем’єри фільму "Офшор 95", їм подзвонив чоловік, який назвався співробітником СБУ. Чоловік намагався завадити прем’єрному показу фільму про офшори президента та його оточення, який мав відбутися у київському комунальному закладі "Мала опера", стверджують джерела.

Також цю інформацію підтвердив радник міського голови Києва Олексій Гриценко. Він опублікував на своїй фейсбук-сторінці номер телефону, з якого дзвонили чиновникам КМДА. У мобільних додатках для ідентифікації абонента цей номер записаний здебільшого як "Олександр Новіков СБУ".

Гриценко у коментарі журналістам видання зазначив: "Телефонували людям, які мають відношення до Малої опери. І, по суті, просили не проводити цей захід, попереджаючи про потенційну якусь відповідальність, якщо він буде проведений. Фізично не погрожували, а з натяками, що можуть бути проблеми, якщо відбудеться цей показ".

Журналісти встановили, що одному із чиновників КМДА дзвінок надійшов близько 15:00 і розмова тривала хвилину. "Слідство.Інфо" не називає ім’я та посаду чиновника КМДА з міркувань безпеки цієї людини.

Інформація про співробітників СБУ здебільшого складно доступна. Їхніх декларацій немає у відкритому доступі. Однак, "Слідство.Інфо" ознайомилося з певними банківськими документами і встановило, що вищезгаданий номер телефону вказав при реєстрації банківського рахунку чоловік на ім’я Олександр Новіков.

У цих документах він вказав, що навчався в Національній академії внутрішніх справ, а потім почав працювати в управлінні Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Також джерела "Слідства.Інфо" в пенсійній системі підтвердили, що впродовж 2021 року Олександр Новіков отримував зарплату в тому самому Управлінні СБУ Києва та області.

Журналісти подзвонили за вказаним номером телефону Олександрові Новікову, але після питання про його причетність до зриву фільму "Офшор 95", чоловік різко попрощався і кинув слухавку. Відтак, репортери зустріли його під будинком, аби повторити питання.

"Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання — це робочі питання. А з погрозами не телефонував", — сказав Олександр Новіков і завершив розмову.

Також "Слідство.Інфо" надіслало офіційний запит до СБУ з проханням пояснити, нащо їхній співробітник дзвонив чиновникам КМДА, намагаючись зірвати показ фільму "Офшор 95". Але Служба безпеки України не відповіла по суті заданих питань, зазначивши лише, що "не втручається в діяльність журналістів".

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