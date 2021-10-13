Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського

Середа, 13 жовтня 2021, 17:15
Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського
фото "Слідства Інфо"

Співробітник Служби безпеки України Олександр Новіков телефонував чиновникам Київської міської державної адміністрації та ймовірно намагався зірвати показ фільму-розслідування "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Два високопосадових джерела у КМДА підтвердили журналістам, що вдень 3 жовтня, за кілька годин до запланованої прем’єри фільму "Офшор 95", їм подзвонив чоловік, який назвався співробітником СБУ. Чоловік намагався завадити прем’єрному показу фільму про офшори президента та його оточення, який мав відбутися у київському комунальному закладі "Мала опера", стверджують джерела.

Також цю інформацію підтвердив радник міського голови Києва Олексій Гриценко. Він опублікував на своїй фейсбук-сторінці номер телефону, з якого дзвонили чиновникам КМДА. У мобільних додатках для ідентифікації абонента цей номер записаний здебільшого як "Олександр Новіков СБУ".

Гриценко у коментарі журналістам видання зазначив: "Телефонували людям, які мають відношення до Малої опери. І, по суті, просили не проводити цей захід, попереджаючи про потенційну якусь відповідальність, якщо він буде проведений. Фізично не погрожували, а з натяками, що можуть бути проблеми, якщо відбудеться цей показ".

Журналісти встановили, що одному із чиновників КМДА дзвінок надійшов близько 15:00 і розмова тривала хвилину. "Слідство.Інфо" не називає ім’я та посаду чиновника КМДА з міркувань безпеки цієї людини.

Інформація про співробітників СБУ здебільшого складно доступна. Їхніх декларацій немає у відкритому доступі. Однак, "Слідство.Інфо" ознайомилося з певними банківськими документами і встановило, що вищезгаданий номер телефону вказав при реєстрації  банківського рахунку чоловік на ім’я Олександр Новіков.

У цих документах він вказав, що навчався в Національній академії внутрішніх справ, а потім почав працювати в управлінні Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Також джерела "Слідства.Інфо" в пенсійній системі підтвердили, що впродовж 2021 року Олександр Новіков отримував зарплату в тому самому Управлінні СБУ Києва та області.

Журналісти подзвонили за вказаним номером телефону Олександрові Новікову, але після питання про його причетність до зриву фільму "Офшор 95", чоловік різко попрощався і кинув слухавку. Відтак, репортери зустріли його під будинком, аби повторити питання.

"Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання — це робочі питання. А з погрозами не телефонував", — сказав Олександр Новіков і завершив розмову.

Також "Слідство.Інфо" надіслало офіційний запит до СБУ з проханням пояснити, нащо їхній співробітник дзвонив чиновникам КМДА, намагаючись зірвати показ фільму "Офшор 95". Але Служба безпеки України не відповіла по суті заданих питань, зазначивши лише, що "не втручається в діяльність журналістів".

Передісторія:

  • Вдень 3 жовтня керівник київського комунального закладу "Мала опера" Олексій Прасол повідомив, що прем’єрний показ фільму-розслідування "Офшор 95" скасовано нібито через ремонт в будівлі.
  • Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що чоловік каже неправду і вийшли з публічною заявою про намагання зірвати показ розслідування.
  • Пізніше "Українська правда" з посиланням на джерела в КМДА повідомила, що київським чиновникам подзвонив чоловік, який назвався співробітником СБУ і "пригрозив проблемами, якщо показ все ж відбудеться". Майже одразу після цього СБУ офіційно заявила, що не причетне до зриву прем’єри і звинуватила журналістів у маніпуляціях. Врешті-решт, показ фільму все ж відбувся в "Малій опері" ввечері 3 жовтня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: офшориЗМІСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
офшори
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: