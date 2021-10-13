Журналисты нашли СБУшника, который пытался сорвать показ фильма об оффшорах Зеленского

Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Новиков звонил чиновникам Киевской городской государственной администрации и вероятно пытался сорвать показ фильма-расследования "Оффшор 95" о президенте Владимире Зеленском.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: Два высокопоставленных источника в КГГА подтвердили журналистам, что днем ​​3 октября, за несколько часов до запланированной премьеры фильма "Оффшор 95", им позвонил человек, назвавшийся сотрудником СБУ. Мужчина пытался помешать премьерному показу фильма об оффшорах президента и его окружения, который должен был состояться в киевском коммунальном учреждении "Малая опера", утверждают источники.

Также эту информацию подтвердил советник городского головы Киева Алексей Гриценко. Он опубликовал на своей фейсбук-странице номер телефона, с которого звонили чиновникам КГГА. В мобильных приложениях для идентификации абонента этот номер записан в основном как "Александр Новиков СБУ".

Гриценко в комментарии журналистам издания отметил: "Звонили людям, которые имеют отношение к Малой опере. И, по сути, просили не проводить это мероприятие, предупреждая о возможной какую-то ответственности, если оно будет проведено. Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если произойдет этот показ".

Журналисты установили, что одному из чиновников КГГА звонок поступил около 15:00 и разговор продолжался минуту. "Слидство.Инфо" не называет имя и должность чиновника КГГА по соображениям безопасности этого человека.

Информация о сотрудниках СБУ в основном сложно доступна. Их деклараций нет в открытом доступе. Однако, "Слидство.Инфо" ознакомилось с определенными банковскими документами и установило, что вышеупомянутый номер телефона указал при регистрации банковского счета человека по имени Александр Новиков.

В этих документах он указал, что учился в Национальной академии внутренних дел, а затем начал работать в управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Также источники "Слидства.Инфо" в пенсионной системе подтвердили, что в течение 2021 года Александр Новиков получал зарплату в том же Управлении СБУ Киева и области.

Журналисты позвонили по указанному номеру телефона Александру Новикову, но после вопроса о его причастности к срыву фильма "Оффшор 95", человек резко попрощался и бросил трубку. Поэтому, репортеры встретили его под домом, чтобы повторить вопрос.

"Я с угрозами не звонил. Честно говорю. У меня есть рабочие вопросы, а рабочие вопросы - это рабочие вопросы. А с угрозами не звонил", - сказал Александр Новиков и завершил разговор.

Также "Слидство.Инфо" направило официальный запрос в СБУ с просьбой объяснить, зачем их сотрудник звонил чиновникам КГГА, пытаясь сорвать показ фильма "Оффшор 95". Но Служба безопасности Украины не ответила по существу заданных вопросов, отметив лишь, что "не вмешивается в деятельность журналистов".

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