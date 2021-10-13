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Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення

Середа, 13 жовтня 2021, 17:32
Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення
ФОТО: PIXABAY

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто з 18 жовтня житиме за новими карантинними обмеженнями – діти йдуть на канікули раніше, заклади культури можна відвідувати лише за наявності щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: Садовий повідомив, що у Львові вводять нові карантинні правила, аби стабілізувати ситуацію з коронавірусом.

Усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

У сфері культури заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи на двотижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції – не працюють. Бібліотеки працюють лише на видачу книг.

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси зможуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування працюватимуть до 23, а також лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком. Зазначається, що якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.

Спортзали зможуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%.

Готелі та хостели працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо: Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує МОН перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

У Харківській області школярів також відправлять на канікули з 18 жовтня.

Тим часом Київ вирішив не переносити осінні канікули - діти відпочиватимуть з 25 жовтня.

Українська правда

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Теми: Львівкоронавірускарантин
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