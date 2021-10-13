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Львов усиливает карантин: дети на каникулы, в кино и музеи только после прививки

Среда, 13 октября 2021, 17:32

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город с 18 октября будет жить по новым карантинным ограничениям - дети уходят на каникулы раньше, учреждения культуры можно посещать только при наличии прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Источник: Садовый в Facebook

Детали: Садовый сообщил, что во Львове вводят новые карантинные правила, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

В сфере культуры запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

В промышленных, продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты смогут работать только вакцинированные работники или отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания будут работать до 23, а также только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком. Отмечается, что если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированы или с имеющимся ПЦР-тестом.

Спортзал смогут посещать только вакцинированные или отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.

Гостиницы и хостелы будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Львовкоронавирускарантин
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