Новини 12 жовтня: "відкрите небо" з ЄС, перша область у "червоній" зоні

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"; з 15 жовтня Херсонська область в "червоній" зоні — актуальні новини 12 жовтня.

Про "відкрите небо"

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо". Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Вона має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

У ЄС наголошують, що одним з наслідків підписання угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Про "червону зону

Першу область з часів весняного локдауна відправили у "червону" зону — з 15 жовтня у неї переходить територія Херсонської області.

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