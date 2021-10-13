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У Лаврова заступилися за Поклонську перед українським МЗС

Середа, 13 жовтня 2021, 18:53
У Лаврова заступилися за Поклонську перед українським МЗС
фотО: тасс

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заступилася за колаборантку Наталію Поклонську, щодо якої Україна підняла питання злочинної діяльності перед урядом Кабо-Верде.

Джерело: Захарова в Telegram

Деталі: За словами Захарової, Києву нібито спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку".

Передісторія:

  • У середу президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
  • Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК". 
  • Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.
  • Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

Українська правда

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Теми: РосіяЛавров
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