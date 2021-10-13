У Лаврова заступилися за Поклонську перед українським МЗС
Середа, 13 жовтня 2021, 18:53
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заступилася за колаборантку Наталію Поклонську, щодо якої Україна підняла питання злочинної діяльності перед урядом Кабо-Верде.
Джерело: Захарова в Telegram
Деталі: За словами Захарової, Києву нібито спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку".
Передісторія:
- У середу президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
- Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".
- Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.
- Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.
Українська правда