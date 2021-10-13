У Лаврова заступилися за Поклонську перед українським МЗС

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заступилася за колаборантку Наталію Поклонську, щодо якої Україна підняла питання злочинної діяльності перед урядом Кабо-Верде.

Джерело: Захарова в Telegram

Деталі: За словами Захарової, Києву нібито спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку".

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