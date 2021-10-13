У Лаврова заступились за Поклонскую перед украинским МЗС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за коллаборантку Наталью Поклонскую, по которой Украина подняла вопрос преступной деятельности перед правительством Кабо-Верде.

Источник: Захарова в Telegram

Детали: По словам Захаровой, Киеву якобы сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку".

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