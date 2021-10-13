У Лаврова заступились за Поклонскую перед украинским МЗС
Среда, 13 октября 2021, 18:53
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за коллаборантку Наталью Поклонскую, по которой Украина подняла вопрос преступной деятельности перед правительством Кабо-Верде.
Источник: Захарова в Telegram
Детали: По словам Захаровой, Киеву якобы сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку".
Предыстория:
- В среду президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и ексдепутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.
- Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили "прокурором АРК".
- Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев.
- Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
Украинская правда