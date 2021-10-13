Справа "політичного експерта" Дудкіна пішла в суд

Служба безпеки України завершила слідство стосовно "політичного експерта" Юрія Дудкіна, який обвинувачується у державній зраді та розпалювання національної ворожнечі.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора, СБУ

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу до якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, youtube-канали та деякі блогери.

Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з "Першого каналу" та агенції "NEWS FRONT". Фінансувалася ця мережа Російською Федерацією.

Чоловік позиціонував себе "військово-політичним експертом" та особисто брав участь у прямих ефірах політичних токшоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників".

Деталі: Обвинувальний акт скеровано до суду.

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