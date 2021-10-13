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Справа "політичного експерта" Дудкіна пішла в суд

Середа, 13 жовтня 2021, 19:03
Справа політичного експерта Дудкіна пішла в суд

Служба безпеки України завершила слідство стосовно "політичного експерта" Юрія Дудкіна, який обвинувачується у державній зраді та розпалювання національної ворожнечі.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора, СБУ

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу до якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, youtube-канали та деякі блогери.

Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з "Першого каналу" та агенції "NEWS FRONT". Фінансувалася ця мережа Російською Федерацією.

Чоловік позиціонував себе "військово-політичним експертом" та особисто брав участь у прямих ефірах політичних токшоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників".

Деталі: Обвинувальний акт скеровано до суду.

Передісторія:

  • У лютому 2021 року Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб. Пізніше Дудкіна звільнили із ізолятора тимчасового тримання після того, як 2 мільйони застави за нього внесли депутати з "Опозиційної платформи – За життя".
  • 24 лютого СБУ оголосила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Українська правда
Теми: пропаганда
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