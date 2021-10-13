Справа "політичного експерта" Дудкіна пішла в суд
Служба безпеки України завершила слідство стосовно "політичного експерта" Юрія Дудкіна, який обвинувачується у державній зраді та розпалювання національної ворожнечі.
Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора, СБУ
Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу до якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, youtube-канали та деякі блогери.
Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з "Першого каналу" та агенції "NEWS FRONT". Фінансувалася ця мережа Російською Федерацією.
Чоловік позиціонував себе "військово-політичним експертом" та особисто брав участь у прямих ефірах політичних токшоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників".
Деталі: Обвинувальний акт скеровано до суду.
Передісторія:
- У лютому 2021 року Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб. Пізніше Дудкіна звільнили із ізолятора тимчасового тримання після того, як 2 мільйони застави за нього внесли депутати з "Опозиційної платформи – За життя".
- 24 лютого СБУ оголосила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).