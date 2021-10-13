Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело "политического эксперта" Дудкина пошло в суд

Среда, 13 октября 2021, 19:03
Дело политического эксперта Дудкина пошло в суд

Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении "политического эксперта" Юрия Дудкина, который обвиняется в государственной измене и разжигании национальной вражды.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, СБУ

Дословно: "Расследованием установлено, что киевлянин создал информационную сеть в которую входило несколько вебресурсов, группы в социальных сетях, youtube-каналы и некоторые блоггеры.

Пропагандист распространял через нее заказной контент, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине и разжигание межнациональной розни. Кураторами выступали иностранные организации, в частности с "Первого канала" и агентства "NEWS FRONT". Финансировалась эта сеть Российской Федерацией.

Человек позиционировал себя "военно-политическим экспертом" и лично принимал участие в прямых эфирах политических токшоу на запрещенных российских телеканалах, за что систематически получал денежное вознаграждение от заказчиков".

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

Предыстория:

  • В феврале 2021 Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Позже Дудкина освободили из изолятора временного содержания после того, как 2 миллиона залога за него внесли депутаты из "Оппозиционного платформы - За жизнь".
  • 24 февраля СБУ объявила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Темы: пропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
пропаганда
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: