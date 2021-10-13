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Дело "политического эксперта" Дудкина пошло в суд

Среда, 13 октября 2021, 19:03

Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении "политического эксперта" Юрия Дудкина, который обвиняется в государственной измене и разжигании национальной вражды.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, СБУ

Дословно: "Расследованием установлено, что киевлянин создал информационную сеть в которую входило несколько вебресурсов, группы в социальных сетях, youtube-каналы и некоторые блоггеры.

Пропагандист распространял через нее заказной контент, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине и разжигание межнациональной розни. Кураторами выступали иностранные организации, в частности с "Первого канала" и агентства "NEWS FRONT". Финансировалась эта сеть Российской Федерацией.

Человек позиционировал себя "военно-политическим экспертом" и лично принимал участие в прямых эфирах политических токшоу на запрещенных российских телеканалах, за что систематически получал денежное вознаграждение от заказчиков".

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

Предыстория:

  • В феврале 2021 Печерский суд взял под стражу на 2 месяца военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, причастного к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Позже Дудкина освободили из изолятора временного содержания после того, как 2 миллиона залога за него внесли депутаты из "Оппозиционного платформы - За жизнь".
  • 24 февраля СБУ объявила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Темы: пропаганда
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