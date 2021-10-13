Дело "политического эксперта" Дудкина пошло в суд

Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении "политического эксперта" Юрия Дудкина, который обвиняется в государственной измене и разжигании национальной вражды.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора, СБУ

Дословно: "Расследованием установлено, что киевлянин создал информационную сеть в которую входило несколько вебресурсов, группы в социальных сетях, youtube-каналы и некоторые блоггеры.

Пропагандист распространял через нее заказной контент, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине и разжигание межнациональной розни. Кураторами выступали иностранные организации, в частности с "Первого канала" и агентства "NEWS FRONT". Финансировалась эта сеть Российской Федерацией.

Человек позиционировал себя "военно-политическим экспертом" и лично принимал участие в прямых эфирах политических токшоу на запрещенных российских телеканалах, за что систематически получал денежное вознаграждение от заказчиков".

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

Предыстория: