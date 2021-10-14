Лавров пояснив, чому РФ поки не хоче зустрічі у "нормандському форматі"

Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заявив, що для відновлення контактів "нормандської четвірки" Росія спершу хоче виконання попередніх рішень "Нормандського формату".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мене, звісно, трошки здивувало, що з такою наполегливістю наші західні колеги просувають відновлення "нормандського формату", не забезпечуючи зі свого боку попередніх рішень", - сказав Лавров журналістам у Мінську.

Він нагадав, що президент РФ Владімір Путін казав про те саме у телефонній розмові з лідерами Франції і Росії.

"Наш президент наголосив, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання попереднього, який відбувся в грудні 2019 року в Парижі. Він навів конкретні факти, які переконливо свідчать, що Київ не виконав нічого з того, що там зобов'язався зробити", - заявив глава МЗС РФ.

Він також пригадав спільну заяву саміту Україна-ЄС, де Росію прямо називають агресором.

"В дуже грубих, безапеляційних тонах від нас вимагають виконання Мінських домовленостей, тому що, як там заявлено, ми є стороною цього документа...Це серйозно суперечить істині та суперечить навіть таким двозначним заявам, які нам робили експерти Німеччини і Франції, у відповідь на наш пряме запитання, хто є сторонами Мінських домовленостей", - заявив Лавров.

Напередодні, 13 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення міністерської зустрічі країн Нормандського формату залежить від того, чи не продовжить її уникати російська сторона, та що від Москви чекають такого сигналу.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глав МЗС Нормандського формату.

У Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.