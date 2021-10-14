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Лавров объяснил, почему РФ пока не хочет "нормандской" встречи

Четверг, 14 октября 2021, 13:35
rbc.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов "нормандской четверки" Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений "нормандского формата".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меня, конечно, немножко удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", - сказал Лавров журналистам в Минске.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о том же в телефонном разговоре с лидерами Франции и России.

"Нашим президентом было подчеркнуто, что прежде, чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать", - заявил глава МИД РФ.

Он также упомянул совместное заявление саммита Украина-ЕС, где Россию прямо называют агрессором.

"В очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения Минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа... Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленным заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами Минских договоренностей", - заявил Лавров.

Накануне, 13 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение министерской встречи стран Нормандского формата зависит от того, не продолжит ли избегать её российская сторона, и что от Москвы ждут такого сигнала.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД Нормандского формата.

В Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Темы: Лавровнормандский форматРосcия
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