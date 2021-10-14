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Лавров объяснил, почему РФ пока не хочет "нормандской" встречи

Четверг, 14 октября 2021, 13:35
Лавров объяснил, почему РФ пока не хочет нормандской встречи
rbc.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов "нормандской четверки" Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений "нормандского формата".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меня, конечно, немножко удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", - сказал Лавров журналистам в Минске.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о том же в телефонном разговоре с лидерами Франции и России.

"Нашим президентом было подчеркнуто, что прежде, чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать", - заявил глава МИД РФ.

Он также упомянул совместное заявление саммита Украина-ЕС, где Россию прямо называют агрессором.

"В очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения Минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа... Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленным заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами Минских договоренностей", - заявил Лавров.

Накануне, 13 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение министерской встречи стран Нормандского формата зависит от того, не продолжит ли избегать её российская сторона, и что от Москвы ждут такого сигнала.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД Нормандского формата.

В Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Темы: Лавровнормандский форматРосcия
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