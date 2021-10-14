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Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:09
Одеський художній музей, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного і доручив опрацювати питання присвоєння музею імені його померлого керівника Олександра Ройтбурда.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Надати комунальній установі "Одеський художній музей" статус національного та надалі іменувати – комунальна установа "Одеський національний художній музей"".

Деталі: Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою доручено опрацювати питання щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені Oлександра Ройтбурда.

Кабінету міністрів доручено опрацювати питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, в якій розміщується музей.

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Передісторія:

  • 8 серпня стало відомо, що керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер. Йому було 59 років. Митець довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби, яку переніс навесні.
  • Ройтбурд вів тривалу боротьбу за посаду керівника Одеського художнього музею, ще у 2017 році він виграв відповідний конкурс, проте чиновники чинили цьому опір. Лише у грудні 2020 року художник остаточно отримав можливість керувати музеєм.
  • Після смерті Ройтбурда Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОдесамузеї


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