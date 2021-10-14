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Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального

Четверг, 14 октября 2021, 15:09
Одесский художественный музей, фото с Facebook

Президент Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального и поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда.

Источник: указ президента

Дословно: "Предоставить коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей"".

Детали: Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом поручено проработать вопрос о присвоении Одесскому национальному художественному музею имени Александра Ройтбурда.

Кабинету министров поручено проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ в здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.

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Предыстория:

  • 8 августа стало известно, что руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер. Ему было 59 лет. Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.
  • Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление. Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.
  • После смерти Ройтбурда Одесский художественный музей временно возглавила Александра Ковальчук – депутат Одесского горсовета и до недавнего времени заместитель директора этого музея.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОдессамузеи
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