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Окупанти з фейкової "ЛНР" відреагували на затримання свого бойовика Косяка

Четвер, 14 жовтня 2021, 20:36
Окупанти з фейкової ЛНР відреагували на затримання свого бойовика Косяка
Андрій Косяк, скрін з відео СБУ

Медіа РФ ввечері в четвер опублікували реакцію представників ОРЛО на затримання Службою безпеки України бойовика з кримінальним минулим Андрія Косяка, якого підозрюють в розвідці на користь окупантів із псевдореспубліки.

Джерело: повідомлення російського видання РИА Новости

Деталі: У середу, 13 жовтня, українські військовослужбовці затримали чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк.

Служба безпеки України встановила, що Косяк здійснював розвідку, він має кримінальне минуле. Йому оголосили підозру. На мобільному пристрої даного представника незаконних збройних формувань українські силовики виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.

Зловмисник виявився учасником одного з підрозділів "6 окремого мотострілкового казачєго полку імені отамана Матвєя Платова народної міліції ЛНР".

При цьому окупанти з ОРЛО називають бойовика "офіцером", працівників Служби безпеки України "київськими силовиками" і вимагають відпустити Косяка.

Дослівно РИА Новости: "ЛНР припинила всі контакти з Києвом у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню до повернення свого офіцера, затриманого вчора київськими силовиками на лінії розмежування. У Луганську заявляють, що офіцер був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП "Первомайськ - Золоте".

Військовий квиток росіянина Андрія Косяка
Військовий квиток росіянина Андрія Косяка
Фото ЗСУ

Нагадаємо:

  • За даними СБУ, затриманий (по паспорту Андрій Косяк) - виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні в 2010 році умисного вбивства.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаОРДЛОРосіяокупаціяСБУ
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