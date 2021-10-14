Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

Четверг, 14 октября 2021, 20:36
Оккупанты из фейковой ЛНР отреагировали на задержание своего боевика Косяка
Андрей Косяк, скрин с видео СБУ

Медиа РФ вечером в четверг опубликовали реакцию представителей ОРЛО на задержание Службой безопасности Украины боевика и с криминальным прошлым Андрея Косяка, которого подозревают в разведке в пользу оккупантов из псевдореспублики.

Источник: сообщение российского издания РИА Новости

Детали: В среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.

Служба безопасности Украины установила, что Косяк осуществлял разведку, он имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение. На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

При этом оккупанты с ОРЛО называют боевика "офицером", работников Службы безопасности Украины "киевскими силовиками" и требуют отпустить Косяка.

Дословно РИА Новости: "ЛНР прекратила все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК) до возвращения своего офицера, задержанного вчера киевскими силовиками на линии разграничения. В Луганске заявляют, что офицер был задержан во время согласованных с ОБСЕ работ у КПП "Первомайск - Золотое".

Военный билет россиянина Андрея Косяка
Военный билет россиянина Андрея Косяка
Фото ВСУ

Напомним:

  • По данным СБУ, задержанный (по паспорту Андрей Косяк) - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении в 2010 году умышленного убийства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаОРДЛОРосcияоккупацияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
война
Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага
Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях – сводка
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
Последние новости
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
Все новости...
Реклама: