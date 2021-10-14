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Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

Четверг, 14 октября 2021, 20:36
Андрей Косяк, скрин с видео СБУ

Медиа РФ вечером в четверг опубликовали реакцию представителей ОРЛО на задержание Службой безопасности Украины боевика и с криминальным прошлым Андрея Косяка, которого подозревают в разведке в пользу оккупантов из псевдореспублики.

Источник: сообщение российского издания РИА Новости

Детали: В среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.

Служба безопасности Украины установила, что Косяк осуществлял разведку, он имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение. На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

При этом оккупанты с ОРЛО называют боевика "офицером", работников Службы безопасности Украины "киевскими силовиками" и требуют отпустить Косяка.

Дословно РИА Новости: "ЛНР прекратила все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК) до возвращения своего офицера, задержанного вчера киевскими силовиками на линии разграничения. В Луганске заявляют, что офицер был задержан во время согласованных с ОБСЕ работ у КПП "Первомайск - Золотое".

Военный билет россиянина Андрея Косяка
Военный билет россиянина Андрея Косяка
Фото ВСУ

Напомним:

  • По данным СБУ, задержанный (по паспорту Андрей Косяк) - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении в 2010 году умышленного убийства.

Темы: войнаОРДЛОРосcияоккупацияСБУ
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