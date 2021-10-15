Ляшко: Люди нехтують щепленням, тому єдиний вихід - карантинні обмеження
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дорікнув українцям, які не роблять щеплення від коронавірусу.
Джерело: Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ
Пряма мова: "Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень…
Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень".
Деталі: Міністр наголосив, що на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого, тому що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. А 97% тих, хто був госпіталізований із коронавірусною хворобою, не були вакцинованими.
Чому це важливо: З 18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область переходять у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Отже, карантинні обмеження в цих регіонах посиляться.
З 15 жовтня ще й Херсонська область перейшла у "червону" зону.