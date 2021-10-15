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Ляшко: Люди нехтують щепленням, тому єдиний вихід - карантинні обмеження

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 19:28
Ляшко: Люди нехтують щепленням, тому єдиний вихід - карантинні обмеження
Віктор Ляшко, фото з його сторінки у Facebook

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дорікнув українцям, які не роблять щеплення від коронавірусу.

Джерело: Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень…

Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень".

Деталі: Міністр наголосив, що на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого, тому що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. А 97% тих, хто був госпіталізований із коронавірусною хворобою, не були вакцинованими.

Чому це важливо: З 18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область переходять у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Отже, карантинні обмеження в цих регіонах посиляться.

З 15 жовтня ще й Херсонська область перейшла у "червону" зону.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціякарантинМОЗЛяшко Віктор
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