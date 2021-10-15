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Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения

Пятница, 15 октября 2021, 19:28
Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения
Виктор Ляшко, фото с его страницы в Facebook

Министр здравоохранения Виктор Ляшко упрекнул украинцев, которые не делают прививки от коронавируса.

Источник: Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Прямая речь: "Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина...

Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений".

Детали: Министр подчеркнул, что на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного, так как прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни. А 97% тех, кто был госпитализирован с коронавирусной болезнью, не были вакцинированы.

Почему это важно: С 18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

С 15 октября еще и Херсонская область перешла в "красную" зону.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвакцинациякарантинМинздравЛяшко Виктор
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