Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение

В зоне ООС украинские военные не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Якобы наши военные не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности.

На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы".

Напомним: Совет национальной безопасности и обороны утвердил первый в истории Украины План обороны государства.