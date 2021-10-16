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Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение

Суббота, 16 октября 2021, 01:16
Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение
Фото: штаб ООС

В зоне ООС украинские военные не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Якобы наши военные не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности.

На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы".

Напомним: Совет национальной безопасности и обороны утвердил первый в истории Украины План обороны государства.

Украинская правда

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Темы: ДаниловООСвойнаармия
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