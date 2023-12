США: російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України

У Державному департаменті США засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса, повідомляє "Європейська правда".

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine