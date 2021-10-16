США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины

В Государственном департаменте США осудили решение России провести перепись населения на территории временно оккупированного ею Крыма и города Севастополя.

Об этом говориться в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса, сообщает "Европейская правда".

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Прайс в Twitter.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах