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США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины

Суббота, 16 октября 2021, 11:49
США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины
AFP via Getty Images

В Государственном департаменте США осудили решение России провести перепись населения на территории временно оккупированного ею Крыма и города Севастополя.

Об этом говориться в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Прайс в Twitter.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах

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Темы: СШАРосcияКрымперепись населения
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