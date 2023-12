США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины

В Государственном департаменте США осудили решение России провести перепись населения на территории временно оккупированного ею Крыма и города Севастополя.

Об этом говориться в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса, сообщает "Европейская правда".

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine