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В Кремле пожаловались, что Путину "очень сложно" говорить с Зеленским

Воскресенье, 17 октября 2021, 15:16
Владимир Путин, фото Getty Images

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "плохих перспективах" встречи президентов России и Украины из-за того, что Владимир Зеленский не идет на уступки.

Источник: Песков в интервью "Россия 1", которое цитируют Интерфакс и РБК

Прямая речь Пескова: "Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается из-за действий украинских властей… Очень сложно говорить с господином Зеленским".

Детали: Песков пожаловался, что власти Украины "не выполняют минские договоренности", а именно - проводят законопроект переходном периоде, который, по мнению Кремля, будет означать выход Киева из минских договоренностей. "Поэтому пока перспективы плохие", - сказал Песков.

В частности, спикер Путина отметил, что Зеленский считает и продолжает называть Россию стороной военных действий на востоке Украины, а это абсолютно не устраивает Россию.

Прямая речь Пескова: "Участники конфликта (речь о войне на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях - УП) описаны в минском комплексе мер… Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться".

Справка: Кабинет министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деокупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов. Эти нормы прописаны в правительственном законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода" №5844, который 17 августа был передан в Верховную Раду.

Предыстория: 12 октября Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД Нормандского формата.

В сентябре представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о "братских народах" Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Темы: ПутинЗеленскийвойнаДонбасс
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