Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле пожаловались, что Путину "очень сложно" говорить с Зеленским

Воскресенье, 17 октября 2021, 15:16
В Кремле пожаловались, что Путину очень сложно говорить с Зеленским
Владимир Путин, фото Getty Images

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "плохих перспективах" встречи президентов России и Украины из-за того, что Владимир Зеленский не идет на уступки.

Источник: Песков в интервью "Россия 1", которое цитируют Интерфакс и РБК

Прямая речь Пескова: "Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается из-за действий украинских властей… Очень сложно говорить с господином Зеленским".

Детали: Песков пожаловался, что власти Украины "не выполняют минские договоренности", а именно - проводят законопроект переходном периоде, который, по мнению Кремля, будет означать выход Киева из минских договоренностей. "Поэтому пока перспективы плохие", - сказал Песков.

В частности, спикер Путина отметил, что Зеленский считает и продолжает называть Россию стороной военных действий на востоке Украины, а это абсолютно не устраивает Россию.

Прямая речь Пескова: "Участники конфликта (речь о войне на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях - УП) описаны в минском комплексе мер… Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться".

Справка: Кабинет министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деокупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов. Эти нормы прописаны в правительственном законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода" №5844, который 17 августа был передан в Верховную Раду.

Предыстория: 12 октября Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД Нормандского формата.

В сентябре представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о "братских народах" Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: