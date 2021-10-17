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У Львові вводять посилений карантин

Неділя, 17 жовтня 2021, 08:50
У Львові вводять посилений карантин
Фото Queven с сайту Pixabay

У Львові з понеділка почнуть діяти додаткові карантинні обмеження, які можуть ще більше посилити з 1 листопада.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міського голову міста Андрія Садового

Пряма мова: "Складні часи вимагають непростих і оперативних дій. З 18 жовтня Львів житиме за новим карантинним правилами".

Деталі: За словами Садового, школярі міста йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл.

Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Крім того, прийнято рішення заборонити масові заходи, окрім тих, в яких учасники і організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години і раніше до початку заходу.

Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюватимуть тільки для відвідувачів з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів - не більше 50% від загального числа місць.

Об'єктам торгівлі, перукарням, салонам краси і ТРЦ дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від площ.

Установи громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і за умови повної вакцинації персоналу або негативних ПЛР-тестів. Заповненість - до 50% від площ, не більше 4 осіб за столиком.

Садовий попередив, що якщо протягом двох тижнів ситуація не стабілізується, то з 1 листопада установи громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або громадяни з негативним ПЛР-тестом.

Він додав, що спортзали, готелі і хостели будуть працювати на таких же умовах - повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту. При цьому заповнюваність спортзалів не може перевищувати 50%.

Нагадаємо:

  • З 18 жовтня в Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки і вводиться посилений карантин.
  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у "червону" зону.
  • З 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: локдаунЛьвівкарантинкоронавірус
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