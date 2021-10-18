Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Понедельник, 18 октября 2021, 11:15
Владимир Омелян, фото из его Facebook

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Источник: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и "Слово и дело"

Прямая речь судьи: "Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Детали: Коллегия судей ВАКС 18 октября оправдала и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины (издание нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления в бюджет или увеличивают расходы бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Ранее суд ограничил адвокату Омеляну сроки на ознакомление с материалами  следствия. После этого САП направила в суд дело экс-министра инфраструктуры.

По версии обвинения, Омелян в 2017 году выдал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30 миллионов 400 тысяч гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173.1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза.

Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Предыстория:

  • 19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.
  • 6 ноября 2020 года НАБУ закончило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт по факту возможных незаконных действий Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.
  • 18 августа того же года ВАКС закрыл другое дело Омеляна – о недостоверном декларировании – из-за истечения сроков давности.

Темы: ОмелянАнтикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУкраина обратится в Apple из-за карты с "российским" Крымом

Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии – премьер

Шмыгаль: Не планируем вводить полный локдаун

СНБО разработал глоссарий, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков

видеоДесятки миллиардов из "ковидных" средств ушли "налево" – Bihus.Info

Очередь из катафалков в киевский крематорий уже 2 часа: Радуцкий призывает вакцинироваться

Все новости...
Омелян
Как НАБУ пытается стать государственным "коллектором"
Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского
Дело Емеляна отправили в суд
Последние новости
16:09
Убийства на Майдане: экс-начальнику отдела милиции Киева в суде предъявлено обвинение
16:06
Российского блогера Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков
15:58
В 940 работников столовых в школах и садах обнаружили стафилококк – результаты проверки МОЗ
15:52
Ученые раскрыли подробности варианта COVID-19 "Дельта Плюс"
15:45
IFC и ЕБРР помогут Мининфраструктуры по концессии порта "Черноморск"
15:25
Путин решил бороться с ковидом выходными днями
15:13
Маск может стать первым триллионером благодаря SpaceX – аналитик Morgan Stanley
15:12
Киевлян предупредили о сильном ветре: 1 уровень опасности
15:07
Кабмин приостановил полномочия последнего члена набсовета УЗ
15:06
фотоСемейный подряд занимался подделкой ПЦР-тестов от имени известных лабораторий
Все новости...