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Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Понедельник, 18 октября 2021, 11:15
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Владимир Омелян, фото из его Facebook

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Источник: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и "Слово и дело"

Прямая речь судьи: "Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Детали: Коллегия судей ВАКС 18 октября оправдала и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины (издание нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления в бюджет или увеличивают расходы бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Ранее суд ограничил адвокату Омеляну сроки на ознакомление с материалами  следствия. После этого САП направила в суд дело экс-министра инфраструктуры.

По версии обвинения, Омелян в 2017 году выдал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30 миллионов 400 тысяч гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173.1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза.

Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Предыстория:

  • 19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.
  • 6 ноября 2020 года НАБУ закончило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт по факту возможных незаконных действий Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.
  • 18 августа того же года ВАКС закрыл другое дело Омеляна – о недостоверном декларировании – из-за истечения сроков давности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмелянАнтикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратура
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