Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП не згодна з виправданням Омеляна: вирок оскаржать

Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:45
САП не згодна з виправданням Омеляна: вирок оскаржать
Володимир Омелян. фото Дмитра Ларіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції".

Деталі: Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

На за даними САП, колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури, вказують антикорупційники.

Передісторія: 

  • 19 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.
  • 6 листопада НАБУ закінчило досудове розслідування і скерувало звинувачувальний акт за фактом ймовірних незаконних дій Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.
  • 18 серпня того ж року ВАКС закрив іншу справу Омеляна – про недостовірне декларування – через закінчення строків давності.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: