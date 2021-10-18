Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

САП не згодна з виправданням Омеляна: вирок оскаржать

Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:45
Володимир Омелян. фото Дмитра Ларіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції".

Деталі: Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

На за даними САП, колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури, вказують антикорупційники.

Передісторія: 

  • 19 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.
  • 6 листопада НАБУ закінчило досудове розслідування і скерувало звинувачувальний акт за фактом ймовірних незаконних дій Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.
  • 18 серпня того ж року ВАКС закрив іншу справу Омеляна – про недостовірне декларування – через закінчення строків давності.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Москва вимагає пустити російських консулів до бойовика "ЛНР" Косяка. Київ відповів

інфографіка Президентський рейтинг: підтримка Зеленського падає

Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих

Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Усі новини...
Останні новини
10:55
фото Трьом збройним баронам дали по 12 років в’язниці
10:55
РФ дає зрозуміти ЄС, що не дасть додатковий газ без "Північного потоку-2" – Bloomberg
10:55
фотоGoogle представила нові смартфони Pixel
10:53
інфографікаУкраїнці вважають, що зрив затримання "вагнерівців" – провина влади
10:44
інфографікаPandora Papers: 77% українців засуджують офшорні рахунки у Зеленського
10:30
Єврокомісія анонсувала додаткові €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу
10:08
інфографіка Відставку Разумкова підтримують лише 8% українців
10:01
Москва вимагає пустити російських консулів до бойовика "ЛНР" Косяка. Київ відповів
09:33
інфографіка Президентський рейтинг: підтримка Зеленського падає
09:31
Аеропорт під Франкфуртом оголосив про банкрутство
Усі новини...