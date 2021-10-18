САП не згодна з виправданням Омеляна: вирок оскаржать

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції".

Деталі: Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у вчиненні незаконних дій, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

На за даними САП, колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури, вказують антикорупційники.

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