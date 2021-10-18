САП не согласна с оправданием Омеляна: приговор обжалуют

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции".

Детали: Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн.

По данным САП, бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры, указывают антикорупционщики.

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