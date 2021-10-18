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Оккупанты захватили членов миссии ОБСЕ: требуют отпустить задержанного боевика

Понедельник, 18 октября 2021, 11:59
фото: getty images

В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить боевика, которого задержали ВСУ возле участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Источник: представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш (журналист) в Facebook

Прямая речь: "В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вот цитата из вчерашнего отчета миссии: "В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженного формирования, которого, по сообщениям, задержали вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

Этому предшествовало: Медиа РФ вечером в четверг опубликовали реакцию представителей ОРЛО на задержание Службой безопасности Украины боевика и с криминальным прошлым Андрея Косяка, которого подозревают в разведке в пользу оккупантов из псевдореспублики.

17 октября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников так называемой "ДНР" в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. 

Напомним: 

  • 13 октября вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации под предлогом разминирования проводили разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого, украинские бойцы задержали боевика – гражданина России Андрея Косяка.

В новости ошибочно сообщалось о 2 сотрудников миссии, в то же время в отчете СММ речь шла о 2 мужчинах в штатском, которые и запретили сотрудникам СММ покидать территорию отеля.

Украинская правда
Темы: ОБСЕзаложникиоккупация
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