У "червоному" Запоріжжі відкривають додаткові центри вакцинації
Після потрапляння у "червону" зону на Запоріжжі відкривають додаткові центри масової вакцинації від COVID-19, два з яких починають свою роботу вже 19 жовтня.
Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Facebook; коментар МОЗ, наданий "Українській правді"
Пряма мова Старуха: "Починаємо працювати над виправленням ситуації, яка склалася в обласному центрі. Завтра (19 жовтня – ред.) розпочнуть роботу ще два центри масової вакцинації – у ТЦ "Амстор" в Хортицькому районі та у ТЦ "Континент" у Дніпровському районі. Найближчими днями відкривається ще один центр у Космічному мікрорайоні, де живе 120 тисяч людей".
Деталі: На цій нараді ухвалили рішення проаналізувати потужності медичних закладів та наявності персоналу, не залученого у лікуванні хворих на COVID-19, кого можна перевести на роботу до центрів вакцинації.
Також Старух доручив опрацювати питання щодо продовження часу роботи таких центрів до 20:00 щодня, а також преміювати персонал у них.
Тим часом Ляшко перебуває у Запорізькій області, перевіряє центр вакцинації – їх кількість та графік роботи.
Також міністр наголосив, що останніми днями регіон "показує значне збільшення рівня вакцинації".
Нагадаємо:
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
- З 15 жовтня Херсонська область також перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.
- У Дніпрі після введення "червоної" зони через поширення коронавірусу тисячі громадян вишикувалися в черги біля центрів вакцинації для отримання щеплення проти COVID-19.