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У "червоному" Запоріжжі відкривають додаткові центри вакцинації

Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:56
У червоному Запоріжжі відкривають додаткові центри вакцинації
ФОТО КМДА

Після потрапляння у  "червону" зону на Запоріжжі відкривають додаткові центри масової вакцинації від COVID-19, два з яких починають свою роботу вже 19 жовтня.

Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Facebook; коментар МОЗ, наданий "Українській правді"

Пряма мова Старуха: "Починаємо працювати над виправленням ситуації, яка склалася в обласному центрі. Завтра (19 жовтня – ред.) розпочнуть роботу ще два центри масової вакцинації – у ТЦ "Амстор" в Хортицькому районі та у ТЦ "Континент" у Дніпровському районі. Найближчими днями відкривається ще один центр у Космічному мікрорайоні, де живе 120 тисяч людей".

Деталі: На цій нараді ухвалили рішення проаналізувати потужності медичних закладів та наявності персоналу, не залученого у лікуванні хворих на COVID-19, кого можна перевести на роботу до центрів вакцинації.

Також Старух доручив опрацювати питання щодо продовження часу роботи таких центрів до 20:00 щодня, а також преміювати персонал у них.

Тим часом Ляшко перебуває у Запорізькій області, перевіряє центр вакцинації – їх кількість та графік роботи.

Також міністр наголосив, що останніми днями регіон "показує значне збільшення рівня вакцинації".

Нагадаємо: 

  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • З 15 жовтня Херсонська область також перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.
  • У Дніпрі після введення "червоної" зони через поширення коронавірусу тисячі громадян вишикувалися в черги біля центрів вакцинації для отримання щеплення проти COVID-19.

Українська правда
Теми: Запоріжжякоронавірусепідеміявакцинація
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