Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "красном" Запорожье открывают дополнительные центры вакцинации

Понедельник, 18 октября 2021, 18:56
фото: кгга

После попадания в "красную" зону в Запорожье открывают дополнительные центры массовой вакцинации от COVID-19, два из которых начинают свою работу уже 19 октября.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Facebook

Прямая речь Старуха: "Начинаем работать над исправлением ситуации, сложившейся в областном центре. Завтра (19 октября - ред.) начнут работу еще два центра массовой вакцинации - в ТЦ "Амстор" в Хортицком районе и в ТЦ "Континент" в Днепровском районе. В ближайшие дни открывается еще один центр в Космическом микрорайоне, где живет 120 тысяч человек".

Детали: На совещании приняли решение проанализировать мощности медицинских учреждений и наличия персонала, не задействованных в лечении больных COVID-19, кого можно перевести на работу в центры вакцинации.

Также Старух поручил проработать вопрос о продлении времени работы таких центров до 20:00 ежедневно, а также премировать персонал в них.

Напомним: 

  • Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября перешли в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • С 15 октября Херсонская область также перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.
  • В Днепре после введения "красной" зоны из-за распространения коронавируса тысячи граждан выстроились в очереди возле центров вакцинации для получения прививки от COVID-19.

Украинская правда
Темы: Запорожьекоронавирусэпидемиявакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 октября: заявление о давлении на "UA: Первый", новая "красная" зона

Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Facebook планирует изменить название – СМИ

Все новости...
Запорожье
Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения
"Обычный бизнесмен": друг Арахамии отрицает, что курирует Запорожье от ОП
Мэра Запорожья уволили с должности
Последние новости
23:10
фото, видеоСБУ заявляет, что предотвратила потенциальные химические теракты
22:42
В Чехии расследуют слив секретной информации окружением президента Земана - СМИ
22:14
В Крыму усилили карантин и запретили пожилым людям выходить из дома
22:00
Новости экономики: Киев поднимает цены на транспорт, Рада рассматривает бюджет
21:49
В Финляндии граждан судят за отказ пройти тест на COVID
21:43
Официальный курс гривни продолжил укрепление
21:39
Лига Чемпионов: "Динамо" с минимальным счетом проигрывает "Барселоне"
21:34
Новости 20 октября: заявление о давлении на "UA: Первый", новая "красная" зона
21:20
Госзерновая корпорация не имеет средств на погашение китайского кредита
21:07
Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год
Все новости...