В "красном" Запорожье открывают дополнительные центры вакцинации

После попадания в "красную" зону в Запорожье открывают дополнительные центры массовой вакцинации от COVID-19, два из которых начинают свою работу уже 19 октября.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Facebook

Прямая речь Старуха: "Начинаем работать над исправлением ситуации, сложившейся в областном центре. Завтра (19 октября - ред.) начнут работу еще два центра массовой вакцинации - в ТЦ "Амстор" в Хортицком районе и в ТЦ "Континент" в Днепровском районе. В ближайшие дни открывается еще один центр в Космическом микрорайоне, где живет 120 тысяч человек".

Детали: На совещании приняли решение проанализировать мощности медицинских учреждений и наличия персонала, не задействованных в лечении больных COVID-19, кого можно перевести на работу в центры вакцинации.

Также Старух поручил проработать вопрос о продлении времени работы таких центров до 20:00 ежедневно, а также премировать персонал в них.

Напомним: