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В "красном" Запорожье открывают дополнительные центры вакцинации

Понедельник, 18 октября 2021, 18:56
В красном Запорожье открывают дополнительные центры вакцинации
фото: кгга

После попадания в "красную" зону в Запорожье открывают дополнительные центры массовой вакцинации от COVID-19, два из которых начинают свою работу уже 19 октября.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Facebook

Прямая речь Старуха: "Начинаем работать над исправлением ситуации, сложившейся в областном центре. Завтра (19 октября - ред.) начнут работу еще два центра массовой вакцинации - в ТЦ "Амстор" в Хортицком районе и в ТЦ "Континент" в Днепровском районе. В ближайшие дни открывается еще один центр в Космическом микрорайоне, где живет 120 тысяч человек".

Детали: На совещании приняли решение проанализировать мощности медицинских учреждений и наличия персонала, не задействованных в лечении больных COVID-19, кого можно перевести на работу в центры вакцинации.

Также Старух поручил проработать вопрос о продлении времени работы таких центров до 20:00 ежедневно, а также премировать персонал в них.

Напомним: 

  • Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября перешли в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • С 15 октября Херсонская область также перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.
  • В Днепре после введения "красной" зоны из-за распространения коронавируса тысячи граждан выстроились в очереди возле центров вакцинации для получения прививки от COVID-19.

Украинская правда
Темы: Запорожьекоронавирусэпидемиявакцинация
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